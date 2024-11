Jovem que matou e esquartejou amigo de infância após briga pega 31 anos de prisão, em Sergipe

O jovem Ícaro Ribeiro da Silva foi condenado a 31 anos e quatro meses de prisão em regime fechado pela morte do estudante Henrique José de Andrade Matos, de 23 anos, ocorrida em Aracaju (SE), em dezembro de 2022. Os dois, que eram nascidos na cidade de Cícero Dantas (BA), eram amigos de infância e dividiam um apartamento na capital sergipana para estudar. O réu confessou que cometeu o crime após uma briga.

ANÚNCIO

Conforme o processo, Henrique foi morto no dia 17 de dezembro de 2022, sendo que Ícaro esquartejou o corpo e colocou em uma mala. Na ocasião, ele chamou um motorista de aplicativo e pediu que o homem o ajudasse a levar a bagagem até o carro, mas o condutor desconfiou e chamou a polícia.

Os agentes foram até o local e encontraram o corpo de Henrique na área externa do condomínio, que fica no Bairro Farolândia. Logo, os policiais passaram a procurar pelo colega de quarto dele, que acabou preso e confessou o crime.

LEIA TAMBÉM:

Ícaro segue desde então no Complexo Penitenciário Dr. Manoel Carvalho Neto, na cidade sergipana de São Cristóvão. Ele foi julgado na segunda-feira (11), quando foi considerado culpado por homicídio triplamente qualificado com ocultação de cadáver e fraude processual.

A defesa do réu não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Revolta

A mãe de Henrique, Maria Noélia de Andrade, sempre questionou a morte do filho único e pedia a devida punição do responsável. Ela esteve presente no julgamento, quando disse que segue revoltada e não entende os motivos que levaram Ícaro a cometer o assassinato.

“Eu não entendo o porquê. Um menino que não fazia mal a ninguém. O meu coração sangra todos os dias”, lamentou Maria Noélia.