VÍDEOS: Prédio desaba após explosão e deixa mortos e feridos em AL; suspeita é de vazamento de gás

Um prédio com oito apartamentos desabou após uma explosão em Maceió, em Alagoas, na madrugada desta quinta-feira (7). A suspeita é que houve um vazamento de gás de cozinha, mas as autoridades ainda apuram as causas da tragédia. O Corpo de Bombeiros, que continua trabalhando no local, confirmou até agora que três pessoas morreram, entre elas, um menino de 10 anos. Outras cinco ficaram feridas e foram socorridas.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o local do desabamento (veja abaixo):

O caso ocorreu no Residencial Maceió I, na Cidade Universitária, por volta das 4h30. O prédio, do tipo duplex, tinha quatro apartamentos no térreo e mais quatro no primeiro andar. A região do imóvel ficou tomada por entulhos, escombros, móveis e vários estilhaços.

Vizinhos do prédio relataram que o barulho foi muito forte e que janelas e outras peças de PVC foram arremessadas devido à explosão. Eles também relataram que o local estava tomado por um forte cheiro de gás de cozinha, mas essa questão ainda é apurada pelas autoridades.

“Há um cheiro de gás muito forte, mas ainda não temos como saber se realmente foi uma explosão ou se foi a estrutura do prédio que veio abaixo por outro motivo”, disse o tenente Anselmo do Corpo de Bombeiros, ao site G1.

Conforme os bombeiros, além do menino de 10 anos, faleceu o avô dele, de 64 anos, e mais um homem, que ainda não teve a idade confirmada. Já os feridos, que foram atendidos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foram levados ao Hospital Geral do Estado (HGE). Não há detalhes sobre o estado de saúde delas.

A Defesa Civil também foi acionada e interditou prédios vizinhos para evitar riscos. Equipes seguem trabalhando no local.

A Polícia Militar isolou a região enquanto a operação de resgate continua em andamento.