VÍDEO: Telhado de fábrica desaba sobre funcionários em Diadema, no ABC Paulista; uma pessoa morreu

Telhado de fábrica desaba em Diadema, no ABC Paulista

O telhado de uma fábrica desabou em Diadema, no ABC Paulista, no fim da manhã desta segunda-feira (7). Funcionários estavam no local quando o teto ruiu. Uma pessoa foi achada ferida sob os escombros e foi socorrida, mas não resistiu e faleceu. Ainda não há informações se há outros feridos.

ANÚNCIO

O caso aconteceu por volta das 11h40 na Avenida Fábio Eduardo Ramos Esquível, que fica no Centro de Diadema. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a fábrica com um buraco no teto (assista abaixo).

O Corpo de Bombeiros segue no local trabalhando na operação de resgate. “Cerca de sete viaturas e 22 homens atuam no local. Mais detalhes serão passados ao término dos trabalhos de campo”, informou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP).

Equipes da Defesa Civil também foram acionadas para avaliarem os danos na estrutura do prédio. “Engenheiro técnico da prefeitura também está no local para avaliar os demais riscos e aguardando perícia”, ressaltou o órgão.

Ainda não se sabe o que causou o desabamento. A identidade da vítima fatal também não foi revelada.