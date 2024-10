“O prédio todo foi ao chão”: hotel histórico na Argentina desaba com moradores dentro

Foram um total de 10 andares que desabaram na Argentina, na cidade de Villa Gesell, província de Buenos Aires, onde se localizava o Apart Hotel Dubrovnik.

A proprietária morava no interior com os sobrinhos e alguns trabalhadores que faziam reparos, perfazendo um total de 7 a 9 pessoas. O incidente ocorreu durante a madrugada, deixando-o completamente destruído.

“Estima-se que entre 7 e 9 pessoas estavam no Hotel no momento do desabamento, entre trabalhadores de uma obra que estava a ser realizada com a incorporação de um elevador no edifício”, informou o município de Villa Gesell, um emblemático do país. transandino, a cinco horas de Buenos Aires.

Segundo jornalistas argentinos, os motivos foram por falhas na estrutura, que não teria resistido ao passar do tempo.

“A estrutura desabou. “O prédio desabou”, disse um deles.

“Neste momento está sendo feita uma busca entre sete e dez pessoas. Entrevistaram uma mulher que diz estar com outra pessoa presa e estão trabalhando para resgatá-la”, disse o chefe da operação, Hugo Piriz.

Do Contigo matinal, o jornalista Julio César Rodríguez transmitiu as dúvidas de algumas pessoas familiarizadas com o local, que salientaram que as reparações estavam a ser feitas na parte superior do edifício, razão pela qual questionaram os motivos da colapso.

Área de colapso

Embora as razões do desabamento sejam desconhecidas, constatou-se que desde agosto as autoridades foram alertadas sobre algumas obras irregulares no interior do hotel histórico, pelo que foram paralisadas pela autarquia.

Em relação às pessoas desaparecidas, foram ouvidos alguns sinais, pelo que foram acionados esforços de resgate com maquinaria.

“Acredita-se que foi feito contato com algumas pessoas que estariam vivas e por isso a pressa”, disse um jornalista argentino ao Telefé.