VÍDEO: Queda de passarela sobre linha férrea deixa quatro feridos no interior de SP; local está em obras

Desabamento de passarela que estava em construção deixa quatro operários feridos, em São José do Rio Preto, no interior de SP

A queda de uma passarela que está em construção sobre uma linha férrea em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, deixou quatro pessoas feridas. As vítimas são funcionárias da obra, que foi interditada pela Defesa Civil. Entre os feridos, um foi socorrido em estado grave e precisou ser entubado.

O vídeo abaixo mostra o local após o desabamento:

O caso aconteceu na tarde de terça-feira (6), na obra realizada no bairro Vila Elvira. O vídeo mostra o momento em que equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreram as vítimas.

Os feridos foram levados a hospitais da região, sendo que um deles tinha quadro de saúde considerado grave. Não há outros detalhes sobre a situação dessas pessoas.

A empresa Rumo, responsável pela linha férrea, informou que uma peça se soltou da passarela, fazendo com que a estrutura viesse abaixo, mas ainda é apurado o que causou essa soltura. O local ainda não está aberto ao público, sendo que apenas os funcionários da obra circulam na área.

Uma equipe da Defesa Civil foi ao local e interditou a obra, além de exigir que a empresa responsável emita um laudo com a avaliação da situação de toda a estrutura. Depois disso, uma nova visita será feira para ver se há condições seguras para que a construção continue em andamento.

A Polícia Civil investiga as causas do acidente, qual eram as condições de trabalho oferecidas aos funcionários e se eles usavam equipamentos de segurança.