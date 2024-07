"Sugado” por betoneira, operário morre em obra realizada em Santo André

Na manhã da última segunda-feira, dia 29 de julho, um operário morreu na obra de um edifício residencial em Santo André. Conforme publicação do Diário do Grande ABC, o homem foi identificado como Tonimar da Costa, de 28 anos. Ele teria sido “sugado” para dentro de uma betoneira.

A obra, realizada em parceria com a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), do governo do Estado, o empreendimento localizado em Santo André é de responsabilidade da construtora Multipla Engenharia Ltda. Tonimar era contratado pela Coqueiro Empreiteira, que realiza os serviços no canteiro de obra.

Após o registro do caso, que foi feito no 2º DP de Santo André, o funcionário estava na cobertura da obra no momento em que o acidente aconteceu. Conforme o registro da ocorrência, o caso em questão foi registrado como “morte suspeita – morte acidental”.

Colegas tentaram interferir

Em depoimento à polícia, uma testemunha identificada como Francisco das Chagas Silva, de 49 anos, atuava como encarregado de obras no momento do acidente. Ele relatou não ter presenciado o acidente em si pois “estava de costas”, apesar disso Francisco revelou ter ouvido um grito. Ao perceber que o colega estava no interior da máquina, ele tentou interferir e desligar o aparelho, mas não conseguiu evitar a morte.

As autoridades determinaram a presença da perícia técnica científica do Instituto de Criminalística para o local do evento e exames do IML para determinar os detalhes do ocorrido.

Por meio de uma nota, a CDHU afirmou lamentar o ocorrido e reforçou o fato de o residencial onde aconteceu o acidente é construído por uma empresa da iniciativa privada. Quem também se posicionou sobre o caso foi a Multipla Engenharia Ltda, que afirmou que prestará “todo apoio à eventual investigação do acidente”. Por fim, a Coqueiro Empreiteira manifestou seu pesar diante do ocorrido e afirmou que as circunstâncias do incidente seguem sendo apuradas.