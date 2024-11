Mulher diz que foi abandonada por Daniel Cravinhos logo após o parto da filha: “Arrumou uma amante”

Daniel Cravinhos, condenado pela morte do casal Richthofen, terminou o relacionamento com a estudante Andressa Rodrigues, de 28 anos, com quem teve uma filha. A jovem afirma que o rompimento ocorreu logo após o parto, depois que o homem “arrumou uma amante”. A descoberta do caso extraconjugal ocorreu ainda durante a gravidez e agora o ex-casal disputa uma cachorra bulterrier chamada Maya.

Em entrevista à coluna “True Crime”, do jornal “O Globo”, Andressa contou que manteve o relacionamento com Daniel por cerca de três anos. Antes dela, ele foi casado com a biomédica Alyne Bento, de quem adotou o sobrenome para tentar se afastar do famoso “Cravinhos”.

Segundo Aline, quando ela ainda estava grávida, descobriu pelo celular de Daniel que ele a estava traindo. Questionado, o homem teria dito que passou muito tempo cumprindo pena em Tremembé, no interior de São Paulo, e agora quer tirar o atraso, se relacionando com mais mulheres.

“Ele me largou na hora em que mais precisei. Os pontos do parto nem haviam sido retirados. Não conhecia esse lado insensível dele”, lamentou a estudante.

Procurado pela coluna, Daniel confirmou que atualmente namora a biomédica Carolina Andrade, de 26 anos. Ele não quis comentar sobre a acusação de traição. “Não vou rebater baixarias e infantilidades”, declarou.

Depois do rompimento, o homem foi embora levando a cachorra bulterrier chamada Maya. A pet apareceu em fotos com todas as mulheres com quem Daniel se relacionou, sendo que Alyne chegou a reivindicar ser a dona. Porém, ele seguiu com ela e agora Andressa quer a cadela.

“Essa cachorra é minha. Comprei para dar de presente para minha primeira mulher, mas ela não pôde ficar. Agora levo a Maya para onde eu for”, ressaltou Daniel.

Enquanto isso, Andressa lamenta a forma com que o relacionamento terminou. Ela disse que só descobriu que ele era um dos assassinos do casal Richthofen quando já estava “apaixonada”, mas ele era “encantador e bom de cama”. Agora, ela diz que se sentiu enganada.

“Hoje eu entendo. Senti na pele toda a maldade do Daniel. Quem larga uma mulher durante a gestação é capaz de tudo”, disse a jovem.

Morte do casal Richthofen

Segundo a Justiça, Suzane Richthofen planejou a morte dos próprios pais e teve a ajuda do então namorado, Daniel Cravinhos, e do irmão dele, Cristian Cravinhos, para a execução do casal. O crime ocorreu no dia 31 de outubro de 2022.

Suzane ao lado do irmão, Andreas, e dos pais: Marísia e Manfred

Logo depois do início das investigações, a jovem foi presa. Em 2006, ela foi julgada e condenada a 39 anos e seis meses de prisão em regime fechado. No entanto, entrou com vários pedidos de revisão e conseguiu reduzir o tempo para 34 anos e 4 meses de prisão. A previsão é que ela, que está em regime aberto desde o início deste ano, cumpra a sentença no dia 25 de fevereiro de 2038.

Depois que saiu da cadeia, Suzane se casou, deu à luz o primeiro filho, no último dia 26 de janeiro, e agora vive com o marido em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Ela também voltou a cursar Direito.

Já Daniel, que era aeromodelista na época dos assassinatos, foi condenado a 39 anos de prisão. Em 2018, ele obteve a progressão de pena para o regime aberto e deixou a Penitenciária de Tremembé. Ao sair da cadeia ele retirou o sobrenome famoso para tentar deixar para trás o passado criminoso.

Atualmente, Daniel trabalha em um ateliê onde customiza aviões de brinquedo, aviões reais e motos esportivas. Ele também pratica motovelocidade.

Suzane Richthofen, Daniel e Cristian Cravinhos: os condenados pela morte do casal Richthofen (Reprodução/Redes sociais)

Já Cristian Cravinhos, condenado a 38 anos de prisão pelo assassinato, é o único que segue preso. Porém, busca a progressão para o regime aberto. Em agosto passado, ele obteve um parecer favorável em um exame criminológico, no qual foi avaliado por psicólogo, psiquiatra e assistente social.

Na avaliação geral, os profissionais concluíram que Cristian possui “ótima avaliação laboral e bom comportamento carcerário”, sendo que todos deram aval à progressão de pena. No entanto, a decisão final sobre o regime aberto será tomada por um juiz e não há prazo para que essa análise seja realizada. O Ministério Público já se manifestou contrário ao benefício.

Em setembro deste ano, os irmãos Cravinhos chamaram atenção por aparecerem juntos em publicação nas redes sociais. O registro foi feito enquanto Cristian estava em saída temporária do presídio.

Além de estar com o irmão, Cristian também aproveitou seu tempo fora da cadeia para atuar como “influencer digital”, quando apareceu brincando com crianças da família em um parque e até andando em uma motocicleta de luxo (veja no vídeo abaixo).