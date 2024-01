Suzane von Richthofen: a filha que matou os pais agora é mãe

Neste sábado, dia 27, nasceu o primeiro filho de Suzane von Richthofen, condenada por matar os pais em outubro de 2002 enquanto dormiam com a ajuda do namorado e do irmão dele, os irmãos Cravinhos.

Suzane deu à luz em Atibaia, mas seu domicílio informado à Justiça fica em Bragança Paulista, cidade vizinha. Ela e o filho passam bem. De acordo com informações do colunista Ullisses Campbell, do O Globo, o menino vai se chamar Felipe, mesmo nome do pai, o médico Felipe Zecchini Muniz, e o sobrenome da mãe deve ser omitido na certidão de nascimento da criança.

Desde que deixou a penitenciária de Tremembé, em janeiro de 2023, após a Justiça conceder a progressão da pena para regime aberto, ela vivia em Angatuba e só recentemente pediu para mudar seu endereço domiciliar para Bragança, cumprindo a determinação judicial de sempre informar o endereço de residência. Além disso, ele deve fazer acompanhamento psiquiátrico e psicológico.

Outras determinações que ela deve seguir para não perder o benefício do regime aberto são:

- permanecer no endereço que for designado durante o repouso e nos dias de folga;

- cumprir os horários combinados para ir e voltar do trabalho;

- não pode se ausentar da cidade onde reside sem autorização judicial;

- quando determinado, deve comparecer em juízo, para informar e justificar suas atividades.

Dívida Milionária

Desde que foi solta da prisão, em janeiro do ano passado, o irmão dela, Andreas von Richthofen, que atualmente tem 36 anos, não foi mais visto. Ele havia se isolado em um sítio de São Roque durante a pandemia e desde então manteve pouco contato com os amigos e parentes.

Esse isolamento está gerando uma série de problemas jurídicos, já que ele acumula uma dívida milionária com impostos dos imóveis que herdou dos pais e continuam abandonados. Somente com IPTU ele já teria uma dívida de R$ 500 mil.