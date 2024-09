VÍDEO: Irmãos Cravinhos, condenados pela morte do casal Richthofen, aparecem juntos nas redes sociais

Os irmãos Cravinhos, condenados pelo assassinato do casal Richthofen, chamaram atenção recentemente por aparecerem juntos em publicação nas redes sociais. O registro foi feito na semana passada, enquanto Cristian estava em saída temporária do presídio. Já Daniel cumpre pena em regime aberto.

Além de estar com o irmão, Cristian também aproveitou seu tempo fora da cadeia para atuar como “influencer digital”, quando apareceu brincando com crianças da família em um parque e até andando em uma motocicleta de luxo (veja no vídeo abaixo).

Essa foi a terceira saidinha a que Cristian teve direito neste ano. Na última terça-feira (24), no entanto, ele voltou para a P2 de Tremembé, no interior de São Paulo, onde cumpre pena em regime semiaberto.

O detento, que foi condenado a 38 anos de prisão pelo assassinato, está em busca de progressão de pena para o regime aberto. Em agosto passado, ele obteve um parecer favorável em um exame criminológico, no qual foi avaliado por psicólogo, psiquiatra e assistente social.

O relatório psicológico cita que Cristian “manifestou arrependimento, demostrou empatia com sofrimento familiar provocado por seus atos”. Além disso, o parecer social destacou que, caso obtenha a liberdade, o detento tem planos futuros, como trabalhar como designer e preparador de motos de corrida. Além disso, ele afirma que vai morar com a mãe e que quer cuidar da filha.

Na avaliação geral, os profissionais concluíram que Cristian possui “ótima avaliação laboral e bom comportamento carcerário”, sendo que todos deram aval à progressão de pena. No entanto, a decisão final sobre o regime aberto será tomada por um juiz e não há prazo para que essa análise seja realizada. O Ministério Público já se manifestou contrário ao benefício.

Cristian chegou a deixar a prisão em 2017 para cumprir o regime aberto, mas se envolveu em uma briga com a então namorada, que o acusou de agressão. Apesar de ela não ter registrado queixa, quando a polícia chegou ele estava fora de sua cidade domicílio e em um bar, descumprindo as regras.

Assim, foi detido tentou subornar os policiais, oferecendo R$ 1 mil em espécie, o que gerou um flagrante e o retorno ao regime fechado. O detento ainda foi flagrado com dinheiro e munição de 9 mm, que é de uso restrito das forças policiais. Desde então, ele segue em Tremembé e agora tenta obter a liberdade.

Já Daniel Cravinhos cumpre pena no regime aberto. Ele vive com a maquiadora Andressa Rodrigues, que está grávida. Em uma carta aberta, o ex-detento pediu perdão à Andreas Richthofen, irmão de Suzane, e afirmou que a “culpa continua a perturbar”. Ele ressaltou que quer se reaproximar do ex-cunhado, que vive isolado.

Suzane ex-Richthofen, que cumpre pena em regime aberto, se casou, teve um filho, voltou a cursar Direito e agora quer trabalhar no TJ-SP (Reprodução)

Por onde anda Suzane Richthofen?

Segundo a Justiça, Suzane Richthofen, que agora mudou de nome, planejou a morte dos próprios pais e teve a ajuda do então namorado, Daniel Cravinhos, e do irmão dele, Cristian, para a execução do plano. O crime ocorreu no dia 31 de outubro de 2022.

Logo depois do início das investigações, Suzane foi presa. Em 2006, ela foi julgada e condenada a 39 anos e seis meses de prisão em regime fechado. No entanto, entrou com vários pedidos de revisão e conseguiu reduzir o tempo para 34 anos e 4 meses de prisão. A previsão é que ela, que está em regime aberto desde o início deste ano, cumpra a sentença no dia 25 de fevereiro de 2038.

Após sair da prisão, Suzane passou a morar em Angatuba, também no interior de São Paulo. Além de cursar biomedicina em uma faculdade particular, ela também prestou o concurso público da Câmara Municipal de Avaré, visando uma vaga como telefonista.

Além disso, abriu um cadastro de Microempreendedor Individual (MEI) no Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) de Angatuba para seu ateliê de costura. Agora, vive com o marido, o Médico Felipe Zecchini Muniz, em um condomínio em Bragança Paulista e se tornou mãe.

Ela deu à luz o primeiro filho no último dia 26 de janeiro, em um hospital de Atibaia, também no interior paulista, onde o médico trabalha. Para evitar o assedio, foi montada uma verdadeira “operação de guerra” na unidade de saúde, com ameaça de demissão aos funcionários que vazassem a informação sobre o parto. No início deste ano, ela também voltou a cursar Direito.

No começo deste mês, Suzane voltou a ser notícia, depois que prestou concurso para o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP). Ela concorre ao cargo de escrevente, cujo salário mensal é de R$ 6.043. Se for aprovada, corre o risco de não tomar posse em função dos seus antecedentes criminais. Porém, existem precedentes judiciais que podem ajudá-la a garantir o emprego.