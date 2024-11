Homem de 42 anos é preso em flagrante após tentar roubar a casa de um idoso em Panorama, SP

Na madrugada desta terça-feira, dia 05 de novembro, um homem de 42 anos foi preso após tentar roubar a casa de um idoso, de 81, no bairro Bela Vista II, em Panorama, município do estado de São Paulo. As informações são do G1.

Conforme a Polícia Civil, o idoso estava na casa percebeu a presença do homem no quintal tentando arrombar a porta. Ele disse que o criminoso parecia estar armado com uma faca e proferiu ameaças contra ele. O homem exigiu que o idoso abrisse a porta e lhe entregasse dinheiro, mas, sem obter sucesso, fugiu.

Com base nas características do suspeito, já conhecido pela polícia, os agentes conseguiram o encontrar na casa de sua mãe, que fica a 300 metros da residência do idoso.

Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil, onde teve o flagrante ratificado pelo crime de tentativa de roubo. O suspeito passará por audiência de custódia e, em seguida, será levado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Outros crimes

Na ação policial, foram apreendidos uma camiseta vermelha, um par de chinelos e uma faca, reconhecidos pelo idoso como objetos que pertenciam ao envolvido.

O homem também estava sob investigação por suspeita de envolvimento em outro roubo de um aparelho celular e um furto de dinheiro ocorridos na segunda-feira, dia 04 de novembro, segundo a polícia.