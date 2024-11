Enem 24: Estudantes do Tocantins enfrentam lama e empurram ônibus atolado para não perder prova

No primeiro dia do Enem 2024, um grupo de estudantes de Lizarda, no Tocantins, enfrentou uma jornada inesperada para conseguir chegar ao local de prova em Novo Acordo. Durante o trajeto, o ônibus escolar em que estavam atolou em uma estrada de terra, após chuvas intensas na região. Lizarda, que fica cerca de 100 km de distância, não possui local de aplicação do exame, o que obriga os candidatos a se deslocarem até cidades vizinhas.

De acordo com o G1, a situação ocorreu na manhã deste domingo (3), quando o grupo percebeu que o veículo estava preso na lama e não conseguiria avançar. Determinados a não perder o exame, os estudantes rapidamente se organizaram para empurrar o ônibus. Com esforço e colaboração, conseguiram desatolar o veículo e seguir viagem, chegando ao destino pouco antes do fechamento dos portões, previsto para as 13h. O Enem representa, para muitos desses jovens, a chance de ingressar no ensino superior, o que torna cada minuto decisivo.

A dificuldade enfrentada pelos alunos de Lizarda destaca os desafios de acesso ao Enem enfrentados por moradores de regiões afastadas e áreas rurais. Além da distância entre as cidades, as condições das estradas, agravadas pelas chuvas, aumentam a insegurança e o risco de atrasos. No Tocantins, muitas cidades pequenas não dispõem de locais de prova, o que leva os candidatos a se deslocarem por horas em estradas nem sempre adequadas.

Apesar do imprevisto, os estudantes conseguiram chegar ao local de prova a tempo e realizar o exame, reafirmando a determinação de quem, mesmo diante das dificuldades, não abre mão de buscar oportunidades acadêmicas e profissionais.