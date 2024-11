Enem 2024: O que não dizer para os candidatos que vão realizar as provas

O primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 acontece neste domingo, dia 3 de novembro. Mais de 5 milhões de candidatos realizarão as provas que são a porta de entrada para diversas universidades e oportunidades de estudo no Ensino Superior. Às vésperas da tão esperada prova, manter a calma é fundamental para garantir um bom desempenho nas provas e sabemos que nestes momentos é comum que amigos e familiares tentem aliviar a pressão com “frases reconfortantes”, mas nem sempre o efeito desejado é o alcançado.

Segundo a neuropsicóloga Bárbara Calmeto, diretora do Autonomia Instituto, a situação pode ser ainda mais complicada para alunos neurodivergentes. “As palavras de incentivo e apoio, mesmo ditas com boas intenções, podem aumentar a pressão e agravar a ansiedade em vez de ajudar. Entender o que evitar dizer é fundamental para proporcionar um ambiente mais acolhedor e de suporte emocional”.

O que não dizer para um aluno que vai prestar o Enem

Buscando ajudar amigos e familiares a promoverem um ambiente acolhedor e de suporte aos candidatos neurodivergentes e ansiosos diante da proximidade do exame, Bárbara listou 10 frases que devem ser evitadas.

Confira abaixo quais são e os motivos pelos quais elas não devem ser ditas:

“Relaxa, vai ser fácil”

Por diversas vezes já ouvimos frases e expressões com esta, mas segundo a neuropsicóloga essa afirmação pode minimizar os desafios enfrentados pelos alunos. Uma boa alternativa seria substituir a frase por: “Você se preparou bem, e faremos o possível para que o ambiente da prova seja confortável para você”.

“Se você não passar agora, pode tentar de novo ano que vem”

Sugerir a possibilidade de uma falha antes mesmo da prova pode ter um grande impacto nos estudantes. Desta forma, não é recomendado utilizar frases deste tipo. Tente substituir por “Vamos focar no presente e dar o nosso melhor agora”.

“Todo mundo está passando por isso, você não é o único”

Embora tente normalizar a situação, essa frase pode gerar um sentimento de isolamento no estudante e despertar estímulos que o desmotivem na hora de realizar a prova. Uma boa forte de mostrar compreensão é se mostrar presente ao lado do estudante, como uma fonte de apoio que reconhece as dificuldades enfrentadas por ele.

“Você estudou o suficiente? Tem certeza?”

Questionar a preparação do estudante pode aumentar as dúvidas e o sentimento de ansiedade e insegurança, gerando pânico. Ao invés disso, reforce e reconheça o esforço e a dedicação do estudante.

“Se você não for bem, vai decepcionar muita gente”

Segundo a neuropsicóloga, comentários como esse colocam uma pressão emocional desnecessária no aluno, deixando os que já são ansiosos, ainda mais preocupados.

“Não se esqueça de tudo o que você estudou”

Esse é outro exemplo de frase que pode interferir na ansiedade e deixar o estudante ainda mais ansioso ou em um estado de medo, que pode causar “brancos” e até mesmo deixá-lo paralisado. É importante pensar em reforçar a confiança nas estratégias e no estudo que o candidato teve até aquele momento.

“Se não passar, pode sempre tentar outra carreira”

A possibilidade de fracasso pode ser difícil para muitos alunos determinados e, no caso de estudantes neurodivergentes, criar uma barreira já que a ideia de uma segunda carreira pode ser difícil nestes casos. Busque voltar a atenção para o agora.

“Prova longa é chata mesmo, vai ser cansativo”

Essa frase só reforça o lado negativo da prova, o que pode ajudar o aluno a se esgotar mais rapidamente. Desta forma, relembre os candidatos sobre técnicas de respiração e relaxamento que podem ser utilizadas durante a prova para evitar sobrecargas de estímulos e acalmar.

“Fulano passou com facilidade, você também consegue”

Por fim, Bárbara reforça que evitar a comparação é fundamental. “Cada aluno tem suas próprias habilidades e dificuldades, e essas comparações aumentam a pressão. Uma alternativa é dizer que cada pessoa tem seu jeito de aprender e de lidar com a prova”.