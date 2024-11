Enem 2024: Dias que antecedem a prova podem ser determinantes para o desempenho do candidato

O Enem 2024 está chegando! Nos dias 3 e 10 de novembro serão realizadas as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, a porta de entrada para diversas oportunidades no Ensino Superior. Com número de inscritos superior a 5 milhões, a edição deste ano será a maior desde 2020.

Em meio a rotina de preparação é normal buscar por dicas e pelo conhecimento de quem já realizou a prova e também de especialistas no assunto. Segundo Guilherme Alcântara Ramos, professor de psicologia do UniCuritiba, a preparação para o exame vai além dos estudos, e envolve também uma série de fatores emocionais e organizacionais.

Confira algumas dicas para ir bem no Enem 2024

De acordo com Guilherme, um dos fatores importantes para os candidatos é manter a autoconfiança. “Se você estudou, confie nos seus conhecimentos, mantenha o foco nos objetivos e acredite no seu potencial”, além disso também é importante manter o emocional em dia e não deixar a ansiedade tomar conta. Para isso, exercícios de respiração podem ser úteis, já que ajudam a controlar a ansiedade e o nervosismo.

O psicólogo também reforça que é importante não virar a noite estudando para a prova ou passar o dia anterior ao Enem debruçado em cima de livros e cadernos de estudo. Relaxar é uma parte importante da preparação. Outro fator que ajuda é evitar consumir muito conteúdo de tela na véspera da prova, desta forma o estudante “evita sobrecarregar a mente” e o desgaste visual antes da prova.

No momento da prova, as dicas são mais diretas. A principal delas é saber gerenciar bem o tempo de prova, para isso é bom manter o planejamento e ficar atento ao horário para se manter dentro do prazo. Antes da prova busque se alimentar de forma adequada e leve um lanche e água para permanecer hidratado.

Por fim, caso sinta a emoção tomar conta durante a prova, faça uma pausa curta. “Respire fundo. Se precisar, faça uma pausa de 2 ou 3 minutos e retome a prova”, finaliza o psicólogo.