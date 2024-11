Polícia encontra ‘bunker’ recheado de cocaína, fuzil e munições no litoral de São Paulo

Bunker com drogas encontrado no Guarujá

Agentes cumpriam um mando de busca e apreensão em uma residência de luxo Jardim Virgínia, no Guarujá, litoral de São Paulo, quando identificaram um ‘bunker’ subterrâneo e no local estava estocado 58 quilos e cocaína pura, em tijolos, um fuzil e munições de grosso calibre.

A polícia realizou uma campana na frente da residência até o momento em que o investigado saiu da casa em uma moto. Com mandado judicial nas mãos, os agentes o detiveram e entraram na residência. Na garagem os policiais já encontraram três tijolos de cocaína.

Após vistoriar a casa, os agentes notaram uma abertura no chão coberta com uma pedra e no local descobriram um bunker subterrâneo onde era estocada a droga. O local tinha cerca de 1,70 metros e não possuía iluminação ou ventilação, mas a cocaína estava estocada pronta para ser vendida. No local havia ainda arma, munições e 14 carregadores para a arma.

O preso já é velho conhecido dos policiais. O dono do imóvel havia sido condenado em 2019 após a polícia achar uma tonelada de drogas e cinco pistolas no local.

O preso foi levado à à Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise), do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), e responderá por tráfico de drogas e porte ilegal de armas.