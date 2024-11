"Não estou nem no bagulho, mas levaram": afirma Poze do Rodo após ter bens apreendidos pela Polícia Civil

MC Poze do Rodo

Após ter mais de R$1,5 milhão em bens apreendidos durante uma operação policial na manhã desta sexta-feira, 1º de novembro, Poze do Rodo foi às redes sociais explicar o ocorrido para seus seguidores. De acordo com reportagem da GQ, o funkeiro é investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro na Operação Rifa Limpa, que tem como alvo principal a esposa de Poze, Viviane Noronha.

Durante a operação, realizada nas primeiras horas da manhã, foram apreendidas uma Land Rover Defender 110 (aproximadamente R$760 mil) e uma BMW X6 (aproximadamente R$821 mil). O funkeiro também teve diversas joias de ouro apreendidas pelos policiais.

“Os caras vieram aqui em casa com mandado de busca e apreensão, não sou indiciado, não é sobre mim. É a minha esposa, mas estamos tranquilos porque não fazemos nada de errado. Quando favelado começa a colocar bagaça no bolso, incomoda. Creio que até semana que vem esteja tudo resolvido: meus carros, meus ouros, meus celulares... Tudo que levara, porque levaram tudo. Não estou nem no bagulho, mas levaram”, explica.

Entenda a operação

Conforme a reportagem, a Operação Rifa Limpa é responsável por investigar a realização de sorteios pelas redes sociais. As rifas em questão não teriam autorização legal para acontecer.

A operação foi realizada pela Delegacia de Defraudações da cidade do Rio de Janeiro, que investiga os crimes de jogos de azar, associação criminosa e lavagem de capitais.

Além dos recém-casados, outros influenciadores também foram alvo da operação, que não realizou a prisão dos envolvidos tendo apenas mandados de busca e apreensão dos bens listados.