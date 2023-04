‘Mr. Catra que se cuide!’ Funkeiro anuncia que será pai pela quarta vez e manda recado

MC Poze do Rodo compartilhou a novidade com seus seguidores. (Reprodução / Instagram)

Aos 24 anos, o funkeiro MC Poze do Rodo anunciou que está aguardando a chegada de seu quarto filho! Em uma publicação realizada em seus stories do Instagram o cantor festejou a novidade e assumiu a responsabilidade.

“Eu amo todos os meus filhos e esse vou amar da mesma forma, porque é meu, entendeu? Vou ser pai de novo. Mr. Catra, estou chegando”, brincou o funkeiro relembrando a memória de Catra, que reconheceu 32 herdeiros.

Conforme informações da Revista Quem, Poze é pai de três crianças fruto do relacionamento com Vivianne Noronha, sua ex-esposa com a qual mantem um relacionamento próximo por causa das crianças.

“Vamos continuar sendo próximos por conta das crianças, para dar todo o apoio que nossos filhos merecem e porque temos uma relação de muito carinho por tudo que passamos juntos”, conta o funkeiro.

Poze confirmou que será pai

pela quarta vez ❤️ pic.twitter.com/ssAZJ4alr4 — RAPRJ (@CanalRapRJ) April 28, 2023

“Continuo solteiro”

Apesar de anunciar a espera pelo quarto filho, MC Poze ressaltou que segue solteiro e que não tem um relacionamento com a mãe da criança.

“Eu não namoro a menina, não sou casado com ela. O bagulho aconteceu”, conta o cantor ao revelar a novidade para seus seguidores.

“Sujeito homem né mano? Fizemos o teste? E é meu, o que é meu, é meu e ninguém mexe. Vou ser pai, aconteceu, Deus enviou porque Deus sabe que eu sou capaz de cuidar e dar carinho porque filho é benção”.

Além da novidade, ele também já adiantou que, caso seja um menino, o mais novo herdeiro já tem nome: “Tem que saber se é menina pra ser irmã das minhas filhas ou se é menino pra ser irmão. Vou comemorar e ‘vambora’ rapaziada! Se for menino já tem nome! Vai ser Diogo por causa de cara aqui, desse eu irmão que já se foi”.

