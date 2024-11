Torcedores palmeirenses envolvidos em emboscada podem ser presos nesta sexta-feira

Após identificar parte dos torcedores palmeirenses envolvidos em uma emboscada à dois ônibus com torcedores do Cruzeiro, a Polícia Civil de São Paulo realiza uma série de buscas nesta sexta-feira (1º) para localizar os integrantes da torcida organizada palmeirense envolvidos no ataque. A operação busca cumprir ao menos seis mandados de prisão.

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Civil por meio da Agência SP, a operação cumpre seis mandados de prisão e dez de busca e apreensão emitidos pela Justiça. As ações serão realizadas na capital paulista e nas cidades de Taboão da Serra e São José dos Campos. Ao todo, dez endereços são alvos dos investigadores, sendo um deles a própria sede da organizada, na Zona Oeste da capital.

Para a ação foram deslocados policiais do Departamento de Operações Estratégicas (Dope), Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra), Grupo Especial de Reação (GER) e Antissequestro. As buscas serão acompanhadas por integrantes do Ministério Público.

A operação é coordenada pela delegada Fernanda Herbella, que confirmou ter como objetivo a prisão dos alvos envolvidos na emboscada além da coleta de provas que auxiliem no desenvolvimento das investigações.

As apreensões realizadas serão apresentadas na Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (Drade).

Relembre o caso

No último domingo, 27 de outubro, supostos integrantes de uma torcida organizada palmeirense realizaram uma emboscada na Rodovia Fernão Dias. O alvo eram dois ônibus que transportavam torcedores da organizada cruzeirense Máfia Azul, após um jogo realizado no Paraná.

Durante a emboscada um dos ônibus foi completamente queimado e o outro apedrejado. Ao menos 17 torcedores ficaram feridos e foram encaminhados para hospitais nas cidades de Mairiporã e Franco da Rocha. Em decorrência dos ferimentos, um torcedor cruzeirense morreu.