Torcedores palmeirenses supostamente envolvidos em emboscada têm prisão decretada

Ônibus que levava torcedores do Cruzeiro foi incendiado.

Ao menos seis torcedores palmeirenses da torcida organizada Mancha Alviverde serão investigados por suspeita de envolvimento com o ataque aos ônibus da torcida organizada do Cruzeiro, Máfia Azul, realizado no domingo (27). Conforme o G1, a Polícia Civil e o Ministério Público (MP) pediram à Justiça a prisão dos torcedores.

A emboscada em questão aconteceu na altura do km 65 da Rodovia Fernão Dias, sentido Belo Horizonte, e envolveu integrantes da torcida organizada palmeirense e dois ônibus que levavam torcedores do Cruzeiro, incluindo integrantes da torcida organizada Máfia Azul. Ao todo, 17 cruzeirenses ficaram feridos e 1 morreu em decorrência dos ferimentos. Dois torcedores seguem internados em hospitais de Mairiporã e Franco da Rocha.

Até o momento, a Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (Drade) identificou oito pessoas envolvidas na emboscada, sendo estas ligadas à Mancha Alviverde. Seis palmeirenses tiveram pedidos de prisão temporária pedidos pela delegacia e validados pelo MP.

O que dizem as torcidas

Por meio das redes sociais, a Mancha Alviverde negou ter organizado, participado ou incentivado as ações relacionadas com a emboscada. Por meio da mesma nota, a torcida organizada reforçou não se responsabilizar pela “ação isolada de torcedores palmeirenses envolvido no ataque”.

Em suas redes sociais, a direção da Máfia Azul fez publicações repudiando o ataque dos palmeirenses e lamentando a morte do torcedor José Victor Miranda, que estava dentro do ônibus incendiado pelos palmeirenses.