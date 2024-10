Ônibus que transportava torcedores do Atlético-MG é atacado na Argentina

Na tarde desta terça-feira, dia 29 de outubro, um ônibus que transportava torcedores do Atlético-MG a caminho do Monumental de Nuñez foi atacado por pedras que foram arremessadas por argentinos. Ninguém se feriu.

De acordo com o GE, torcedores relataram que o veículo, que estava sendo escoltado pela polícia, seguia em direção ao estádio que será palco do duelo entre a equipe brasileira e o River Plate, quando argentinos com camisas do clube atiraram pedras.

Janelas do ônibus foram atingidas e vidros ficaram estilhaçados. O ato ocorreu em uma avenida de Buenos Aires, que fica próxima ao estádio. Pouco antes do ataque, torcedores do River Plate ainda fizeram gestos racistas para os brasileiros.

Sobre a partida

Torcedores do Galo estão em terras argentinas para acompanhar o jogo de volta da semifinal da Conmebol Libertadores. A partida está marcada para começar às 21h30 e será transmitida na plataforma de streaming Disney+ para assinantes.

O Atlético-MG tem uma vantagem de 3 a 0 no placar e, caso vença o jogo desta noite, poderá ir para a final da competição contra o Botafogo ou Peñarol (jogo que acontecerá na próxima quarta-feira (30)).