Torcidas do Cruzeiro e do Palmeiras envolvidas em confronto têm histórico de violência

Ônibus que levava torcedores do Cruzeiro foi incendiado.

Informações divulgadas ao longo deste domingo revelaram que as torcidas envolvidas em um confronto na Rodovia Fernão Dias durante a manhã de hoje (27) já registraram outros episódios de confronto.

Conforme a reportagem do G1, em setembro de 2022 uma briga entre as organizadas Mancha Alviverde e Máfia Azul terminou com quatro pessoas baleadas e outras 10 feridas em uma Praça de Pedágio da BR-381, em Carmópolis de Minas, Centro-Oeste de Minas Gerais.

Segundo a publicação, na época do ocorrido um vídeo compartilhado nas redes sociais mostrava um palmeirense caído no asfalto enquanto era agredido. Desta forma, surgiu a hipótese de que o confronto deste domingo (27) seja uma possível “vingança”, a qual será averiguada pela polícia.

Mais de 150 torcedores envolvidos

Até o momento sabe-se que o confronto atual envolveu ao menos 150 torcedores entre cruzeirenses e palmeirenses. Agentes da Polícia Rodoviária Federal revelaram que os torcedores do Palmeiras utilizaram pedaços de madeira e fogo para atacar os cruzeirenses.

Dos dois ônibus da torcida mineira atingidos, um foi completamente incendiado e o outro teve os vidros quebrados. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram mobilizados para atender à ocorrência.

1 morto e 17 feridos

Informações recentes revelaram que ao menos 17 torcedores do Cruzeiro foram feridos durante a emboscada. Destes, sete tiveram traumatismo craniano confirmado, e um foi baleado na barriga.

O torcedor João Victor Miranda, de 30 anos, teve o corpo carbonizado durante o confronto. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Conforme informações de familiares do rapaz, ele era um dos líderes da organizada cruzeirense.

Até o momento nenhum torcedor palmeirense envolvido nas agressor foi identificado ou preso pelas autoridades.