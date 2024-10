Cruzeirenses feridos em emboscada tiveram traumatismo craniano e ferimento a balas

Ao menos 17 torcedores do Cruzeiro ficaram feridos após uma emboscada realizada pela Mancha Verde contra torcedores da organizada cruzeirense Máfia Azul. Conforme informações do Metrópoles, o confronto registrado na manhã desde domingo (27) também levou à morte de um torcedor.

De acordo com informações a torcida organizada do Palmeiras teria monitorado e interceptado os dois ônibus que levavam torcedores do cruzeiro. A emboscada ocorreu no início da manhã na Rodovia Fernão Dias, em Mairiporã (SP). Os torcedores, membros da organizada Máfia Azul, voltavam de Curitiba (PR), onde o Cruzeiro jogou contra o Athletico Paranaense no último sábado (26).

Ao menos 17 torcedores ficaram feridos

Informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmaram que ao menos 17 torcedores ficaram feridos e um morreu após o confronto entre as torcidas. Três vítimas foram encaminhadas a um hospital de Franco da Rocha, enquanto outras 14 receberam atendimento no Hospital Anjo Gabriel, em Mairiporã.

José Victor Miranda, de 30 anos, também foi levado ao Hospital Anjo Gabriel, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após ter o corpo carbonizado pelos torcedores rivais. Segundo informações, uma das vítimas atendidas foi baleada na barriga, e não corre risco de morte. Outros sete torcedores tiveram traumatismo craniano.

Ao todo, 120 torcedores se envolveram na briga, sendo que nenhum palmeirense foi identificado ou preso até o momento. Um dos ônibus foi incendiado e permaneceu na vida até as 10 horas da manhã.