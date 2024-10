Torcedor do Cruzeiro morre em briga com palmeirenses na Rodovia Fernão Dias, em SP

Uma pessoa morreu e outras 12 ficaram feridas em uma briga envolvendo torcedores do Palmeiras e do Cruzeiro na Rodovia Fernão Dias, em Mairiporã (SP). Informações publicadas pelo G1, revelaram que o confronto envolveu ao menos 150 torcedores durante a madrugada deste domingo, 27 de outubro.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que confirmou o ocorrido, todas as vítimas são cruzeirenses. Ao menos dois ônibus com torcedores do time mineiro foram atingidos na confusão. Um deles foi incendiado enquanto o outro teve os vidros quebrados por pedaços de madeira.

As vítimas do confronto foram socorridas e direcionadas ao Pronto Socorro Anjo Gabriel, em Mairiporã. Até o momento, informações sobre o nome e estado de saúde das vítimas não foram divulgadas.

Confronto nas primeiras horas da manhã

De acordo com a PRF, o confronto entre as duas torcidas ocorreu logo nas primeiras horas da manhã de domingo (27). Por volta do km 65 da via, com sentido a Belo Horizonte, os ônibus das torcidas rivais se encontraram na pista e pararam, dando início ao tumulto.

A Polícia Militar (PM) foi acionada, bem como o Corpo de Bombeiros que atuou combatendo o incêndio a um dos veículos. Segundo informações da PRF, os torcedores do Palmeiras retornavam do jogo de e sábado (26), quando a equipe paulista empatou em 2 a 2 com o Fortaleza. Os cruzeirenses vinham de Curitiba (PR), onde o Cruzeiro foi derrotado pelo Atlético Paranaense por 3 a 0.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil, que busca descobrir quem iniciou o confronto para, na sequência, responsabilizar os torcedores diretamente envolvidos na morte e nos ferimentos. Até o momento não foram divulgadas informações referentes à prisão de suspeitos.

Torcidas organizadas das equipes não se pronunciaram sobre o ocorrido.