Quem é o torcedor morto em confronto entre as torcidas de Palmeiras e Cruzeiro em rodovia de SP

O cruzeirense José Victor Miranda, de 30 anos, morreu carbonizado durante uma briga envolvendo as torcidas do Cruzeiro e do Palmeiras na manhã desde domingo (27). O confronto entre os torcedores aconteceu na Rodovia Fernão Dias, em Mairiporã (SP).

Em declaração ao Metrópoles, a família da vítima revelou que o rapaz era motoboy e morava na cidade de Sete Lagoas (MG). A prima da José Victor, Camila Geralda Vieira, definiu o torcedor como “uma pessoa de muita alegria”.

Amor pelo Cruzeiro

Conforme relato dos familiares, o rapaz era um dos líderes da torcida organizada Máfia Azul e era completamente apaixonado pelo Cruzeiro. Segundo parentes, existe a possibilidade de que a briga tenha ocorrido durante uma emboscada, visto que desde 2022 ouviam relatos sobre ameaças feitas pela torcida do Palmeiras.

“A polícia precisa tomar providências. Tudo isso por causa de um jogo? É preciso mais amor na vida das pessoas. Agora, pais, mães e parentes sofrem”, desabafou a familiar.

Imagens compartilhadas na internet mostram parte da confusão. Nos registros, palmeirenses são vistos agredindo e humilhando cruzeirenses com chutes, pauladas e xingamentos.

Segundo informações da coluna “Na Mira”, membros da organizada palmeirense Mancha Alviverde teriam monitorado e interceptado os cruzeirenses da Máfia Azul, colaborando com a hipótese dos familiares de João Victor, que afirmaram que foi “armada uma emboscada”.

Durante o confronto ao menos 12 torcedores do cruzeiro ficaram feridos e precisaram ser encaminhados para atendimento hospitalar. Um ônibus foi completamente queimado durante a confusão, ocasionando o bloqueio da pista sentido Belo Horizonte.