Mancha Verde se pronuncia sobre emboscada a torcedores do Cruzeiro

Considerada como a principal torcida organizada do Palmeiras, a Mancha Verde se pronunciou na manhã desta segunda-feira (28) sobre a emboscada realizada por torcedores palmeirenses a dois ônibus que levavam torcedores do Cruzeiro para Minas Gerais. O confronto entre torcedores, registrado na manhã do último domingo (27), terminou com 1 cruzeirense morto e outros 17 feridos.

Segundo o Metrópoles, o pronunciamento da organizada se deu por meio de uma nota, na qual a torcida lamenta a morte do torcedor cruzeirense e nega envolvimento na emboscada.

“A Mancha Alvi Verde vem sendo apontada injustamente, através de alguns meios de imprensa e redes sociais, de envolvimento em uma emboscada ocorrida na Rodovia Fernão Dias, próximo ao túnel de Mairiporã, na madrugada deste domingo (27). Queremos deixar claro que a Mancha Alvi Verde não organizou, participou ou incentivou qualquer ação relacionada a esse incidente”.

Suposta vingança

Apesar das alegações da diretoria da torcida organizada, vídeos publicados nas redes sociais mostram que no momento do ataque torcedores palmeirenses gritam o nome da torcida.

A emboscada, que seria uma vingança por causa de uma briga anterior entre as torcidas Mancha Verde e Máfia Azul, ocorreu perto das 5h da manhã do dia 27 de outubro, na altura do km 65 da Rodovia Fernão Dias, sentido Belo Horizonte.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionados para a ocorrência e, no local, encontraram um ônibus incendiado e outro depredado pelos torcedores.

Durante a emboscada um torcedor do Cruzeiro morreu e outros 17 foram feridos.