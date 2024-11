Saiba quem era o vendedor de balões que morreu após ser agredido por concorrente, no litoral de SP

A Polícia Civil investiga a morte do vendedor de balões José Francisco Soares Irmão, de 61 anos, que sofreu traumatismo cranioencefálico após levar um soco no rosto, em Cubatão, no litoral de São Paulo. O agressor seria um concorrente que também comercializava os produtos no Parque Anilinas. A vítima passou 14 dias internada, mas não resistiu aos ferimentos. Já o suspeito foi ouvido na delegacia, mas não foi preso.

Conforme o boletim de ocorrência, a briga entre os vendedores ocorreu no último dia 12 de outubro, quando era celebrado o Dia das Crianças. Ambos trabalhavam no parque, que fica na Avenida 9 de Abril, no Centro de Cubatão, quando se desentenderam e José Francisco acabou levando um soco no rosto.

Testemunhas relataram que a vítima teve uma convulsão após a agressão. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e prestou o primeiro atendimento. Depois, o vendedor de balões foi levado ao Hospital Municipal, onde ficou internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Conforme a unidade de saúde, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu no último dia 25.

A Polícia Militar foi acionada e levou o agressor, que tem 21 anos, até a delegacia. Lá, ele disse que os dois começaram a discutir depois que ele deu um balão de graça para uma criança, o que teria desagradado José Francisco. Assim, eles entraram em luta corporal e ele acabou dando o soco na vítima para “se defender”.

Após prestar depoimento, o rapaz foi liberado. Porém, o caso segue sendo investigado como lesão corporal no 1º Distrito Policial de Cubatão. Agora, com a morte da vítima, essa tipificação poderá ser mudada.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que, além do agressor, outras testemunhas do caso ainda serão ouvidas. A pasta acrescentou que a autoridade policial aguarda a “elaboração do laudo necroscópico para analisar a causa da morte” de José Francisco.

Como o nome do suspeito não foi revelado, não foi possível localizar sua defesa até a publicação desta reportagem.