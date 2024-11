Pai de líder da Mancha Alviverde comparece à delegacia após mandado de prisão contra o filho

Na manhã desta sexta-feira, 1º de novembro, a Polícia Civil cumpre seis mandados de prisão e dez de busca e apreensão contra torcedores da torcida organizada Mancha Alviverde que teriam envolvimento com a emboscada realizada contra torcedores da organizada cruzeirense, Máfia Azul. Até o momento, nenhum dos integrantes foi preso, mas o pai de um dos líderes da organizada palmeirense, Jorge Luiz Sampaio Santos, esteve presente na sede do Dope para prestar esclarecimentos.

ANÚNCIO

Leia também: Torcedores palmeirenses envolvidos em emboscada podem ser presos nesta sexta-feira

Em declaração à imprensa, o advogado de defesa de Jorge Luiz, Gilberto Quintanilha, confirmou que Balbino Santos, pai do torcedor, esteve na sede do Dope durante esta manhã para fins de esclarecimento sobre itens apreendidos em sua residência, onde mora com o filho. Jorge Luiz só se entregará à polícia após ter acesso ao inquérito.

Segundo o advogado, até o momento ele ainda não teve acesso à acusação policial, reafirmando que o líder da organizada se entregará a “depender do conteúdo da acusação policial”.

Jorge e outros cinco integrantes da organizada palmeirense tiveram mandados de prisão preventiva sob suspeita de envolvimento na emboscada que matou um torcedor do Cruzeiro e feriu outros 17 no último sábado, dia 27 de outubro.

Mandado de prisão

Na tarde da última quarta-feira (30), a Justiça de São Paulo decretou a prisão preventiva de Jorge Luiz Sampaio, Felipe Santos, Nélio Ferreira e Silva, Leandro Gomes dos Santos, Henrique Moreira Lelis e Aurélio Andrade de Lima. Eles são apontados como os principais líderes da torcida palmeirense e seriam os responsáveis pelo ataque realizado.

Vale lembrar que, por meio de nota emitida nas redes sociais, a Mancha Alviverde negou envolvimento na emboscada.

A emboscada em questão ocorreu no dia 27 de novembro, na altura do km 65 da Rodovia Fernão Dias, em Mairiporã (SP). Durante a ação ao menos 17 torcedores do Cruzeiro foram feridos, sendo que um deles, apontado como um dos líderes da organizada Máfia Azul, foi morto.