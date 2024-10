Federação Paulista proíbe Mancha Alviverde em estádio de São Paulo

Integrantes da torcida organizada do Palmeiras conhecida como ‘Mancha Alviverde’ estão proibidos de frequentar estádios de futebol no estado de São Paulo por tempo indeterminado, por determinação da Federação Paulista de Futebol, que atendeu pedido do Ministério Público.

A decisão ocorre poucos dias após a emboscada armada por integrantes da torcida contra torcedores do Cruzeiro, ocorrida no último domingo, quando uma pessoa morreu e várias ficaram feridas durante ataque aos dois ônibus que voltavam para Belo Horizonte, na altura do km 65 da Rodovia Fernão Dias. Dois torcedores cruzeirenses ainda estão internados em Mairiporã e Franco da Rocha.

Oito integrantes da Mancha que participaram da emboscada foram identificados e seis já tiveram o pedido de prisão temporária enviados ao Ministério Público.

FORA DOS ESTÁDIOS

A medida contra a torcida organizada passa a valer a partir desta quarta-feira e vale por tempo indeterminado. Pela resolução, os torcedores não poderão freqüentar os estádios com qualquer indumentária, faixa ou bandeira que identifiquem a torcida.

NOTA DA TORCIDA

Em nota, a torcida organizada lamentou o ocorrido contra os torcedores do Cruzeiro e afirmou que não teve nenhum tipo de relação com o incidente.

“A Mancha Alvi Verde vem sendo apontada injustamente, através de alguns meios de imprensa e redes sociais, de envolvimento em uma emboscada ocorrida na rodovia Fernão Dias, próximo ao túnel de Mairiporã, na madrugada deste domingo (27).

Queremos desde já deixar claro que a Mancha Alvi Verde não organizou, participou ou incentivou qualquer ação relacionada a esse incidente. Com mais de 45.000 associados, nossa torcida não pode ser responsabilizada por ações isoladas de cerca de 50 torcedores, que desrespeitam os princípios de respeito e paz que promovemos e defendemos”, diz a nota.