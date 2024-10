Torcedores do Botafogo enfrentam ataque a ônibus durante ida ao estádio para confronto contra o Peñarol no Uruguai

Torcedores do Botafogo enfrentam ataque a ônibus enquanto se dirigem ao estádio para o confronto contra o Peñarol no Uruguai

Um ônibus com torcedores do Botafogo foi apedrejado em Montevidéu, no Uruguai, na tarde desta quarta-feira (30), enquanto se dirigia ao Estádio Centenário para a partida contra o Peñarol, que vale uma vaga na final da Libertadores. O Botafogo já havia vencido o jogo de ida por 5 a 0.

As pedras atingiram pelo menos dois ônibus, que, apesar do policiamento, não foram poupados, de acordo com informações da CNN Brasil. No entanto, não há indicação de feridos.

O Ministério do Interior do Uruguai havia sugerido que o jogo fosse realizado sem a presença de torcedores visitantes para evitar problemas de segurança. Entretanto, a Conmebol não acatou a proposta.

Apesar da segurança dentro do estádio, existe a preocupação quanto ao retorno da torcida do Botafogo após a partida.

Peñarol e Botafogo disputam a vaga na Libertadores nesta quarta-feira (30), às 21h30 no horário de Brasília.

