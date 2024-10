O artista plástico brasileiro Wallace Pato recebeu uma mensagem racista após fazer uma reserva em um hotel na Holanda, informando que sua estadia havia sido cancelada porque o hotel não aceitava pessoas negras.

ANÚNCIO

“Olá, a sua reserva foi cancelada! Desculpe, mas nós não aceitamos pessoas negras no hotel”, diz parte do e-mail.

Artista brasileiro recebe mensagem de hotel dizendo: “não aceitamos pessoas negras”; rede afirma se tratar de e-mail fake (Reprodução/Redes Sociais)

A mensagem, enviada em nome do Hotel Plantage, foi compartilhada por Wallace em seu perfil no Instagram, onde ele expressou indignação sobre o ocorrido.

O Hotel Plantage rapidamente se manifestou, negando ter enviado o e-mail e garantindo que a reserva de Wallace não havia sido cancelada. O estabelecimento informou que estava lidando com um caso de phishing, onde criminosos usam comunicações falsas em nome de terceiros para enganar clientes.

A rede de hospedagem afirmou que o problema é algo conhecido, citando uma reportagem do The Guardian sobre o phishing na plataforma Booking.com.

Leia mais:

Em sua comunicação, o Hotel Plantage reafirmou seu compromisso com a inclusão e respeito a todos os hóspedes, destacando que estava levando o assunto a sério e colaborando com a Booking.com para investigar a origem do e-mail.

ANÚNCIO

Ao portal g1, o Booking.com afirmou que não tolera qualquer forma de discriminação e que estava trabalhando com o hotel para garantir que todas as medidas necessárias fossem tomadas.

O site da Booking.com alerta que hoteis parceiros podem ser alvos de phishing, devido à natureza dos dados sensíveis que gerenciam, o que pode levar a tentativas de roubo de informações financeiras de clientes.