SP: Falha prejudica circulação dos trens e deixa plataformas lotadas na Linha 2-Verde do Metrô

Falha em equipamento e via deixa plataformas lotadas na Linha 2-Verde do Metrô, em São Paulo

Uma falha em um equipamento de via prejudica a circulação dos trens na Linha 2-Verde do Metrô, em São Paulo, na manhã desta segunda-feira (28). O problema ocorreu na região da Estação Vila Prudente e faz com que as locomotivas operem com velocidade reduzida e maior tempo de parada. Imagens que circulam nas redes sociais mostram plataformas lotadas de passageiros (veja abaixo).

ANÚNCIO

LEIA TAMBÉM:

De acordo com o Metrô, a falha no equipamento de via foi registrado às 7h15. Por conta disso, os trens tinham que fazer manobras em apenas uma das plataformas da Estação Vila Prudente, o que gera lentidão. Equipes de manutenção trabalham para solucionar o problema.

“A circulação dos trens na Linha 2-Verde acontece com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas plataformas em razão de uma falha em equipamento de via na região da estação Vila Prudente. O problema restringe as manobras dos trens em apenas uma plataforma da estação Vila Prudente. O Metrô lamenta os transtornos provocados e informa que já acionou uma equipe de manutenção para atuar no problema”, destacou o Metrô.