VÍDEO: Trem da Linha 8-Diamante pega fogo ao parar em estação em SP; esse é o 2º caso em dois dias

Um trem da Linha 8-Diamante, operado pela ViaMobilidade, pegou fogo enquanto estava na Estação Júlio Prestes, em São Paulo, na noite de quarta-feira (16). Passageiros perceberam a situação e gravaram as imagens que mostram as chamas em um dos rodeiros da locomotiva (assista abaixo). Funcionários da companhia apagaram o incêndio, sendo que não há registro de feridos. Esse foi o segundo caso semelhante em dois dias.

O vídeo mostra quando os passageiros já estavam do lado de fora do trem, observando as chamas na parte inferior do trem. Um funcionário aparece e aciona ajuda. Depois, quando o vídeo não mostra mais, os trabalhadores apagaram as chamas com extintores.

Por conta da situação, a plataforma teve de ser interditada. Os passageiros que seguiam com destino a Palmeiras-Barra Funda foram transferidos para embarque ao lado.

Em nota, a ViaMobilidade explicou o que as chamas começaram no trem quando ele estava em processo de parada na Estação Júlio Prestes. A companhia ressaltou que ninguém se feriu.

“Um pouco de óleo entrou em contato com as peças quentes do rodeiro causando as imagens vistas no vídeo, sem qualquer impacto aos clientes, que foram prontamente atendidos pela equipe de Agentes de Atendimento e Segurança da estação, sendo direcionados para embarcarem imediatamente em outro trem na plataforma ao lado. A composição da ocorrência foi recolhida para manutenção”, esclareceu a companhia.

Explosão e incêndio

Um princípio de incêndio e explosões do lado externo atingiram outro trem na noite da última segunda-feira (14), na Linha 9-Esmeralda, também operada pela ViaMobilidade. A ocorrência foi na região da estação Granja Julieta, na Zona Sul da Capital.

Um vídeo gravado por um passageiro mostra momentos de pânico entre os usuários. Não há relatos de feridos. Pelas imagens é possível ver que as chamas e explosões ocorreram no teto do vagão.

Em nota, a ViaMobilidade disse que as “chamas foram prontamente apagadas. Os usuários foram atendidos em segurança pelos agentes de atendimento da concessionária, desembarcaram em plataforma e seguiram viagem em outra composição”.