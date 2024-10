Saiba quem era o casal de idosos achado morto em casa, amarrado e com vários ferimentos, no RJ

Selma Muniz Santos, de 76 anos, e Antônio Sidney Rocha Santos, de 68, foram achados mortos com sinais de violência em casa, na Zona Norte do RJ

A Polícia Civil investiga as mortes dos idosos Selma Muniz Santos, de 76 anos, e Antônio Sidney Rocha Santos, de 68, que foram achados sem vida e com sinais de violência na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Os corpos foram encontrados por uma sobrinha, sendo que as vítimas estavam amarradas e apresentavam vários ferimentos. Nenhum suspeito pelos homicídios foi preso até agora e a motivação segue sendo um mistério.

Selma e Antônio foram achados mortos dentro da casa em que moravam, na Rua Amanda Guimarães, no domingo (27). A mulher estava amarrada em cima da cama de dos quartos da casa com várias lesões. Já o idoso estava em outro cômodo da residência, com ferimentos na cabeça.

Policiais militares estiveram no local e encontraram uma faca e um objeto de madeira com marcas de sangue que devem ter sido usado pelos criminosos. O material foi recolhido e encaminhado para perícia.

Os familiares acompanharam o trabalho dos policiais e não souberam indicar se os bandidos levaram alguma coisa da casa ou se cometeram o crime por algum outro motivo. Os corpos das vítimas foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames necropsiais.

Vizinhos disseram que o casal vivia na residência há mais de 20 anos e não tinham inimizades. “Super dóceis, um casal harmonioso. Toda vez que me viam, falavam comigo, ela me abraçava, ele me abraçava. Um casal que não tinha nada que alguém quisesse vir e fazer algo contra eles”, disse um dos conhecidos ao site G1.

O caso segue em investigação na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que busca imagens de câmeras de segurança da região que possam ter registrado a movimentação dos criminosos.