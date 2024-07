Empresário de 77 anos é encontrado morto dentro de casa na Zona Oeste de São Paulo

Carlos Alberto Felice, de 77 anos, foi encontrado morto em sua casa na rua Prudente Correia, em um dos bairros mais ricos de São Paulo, o Jardim Europa. Conforme reportagem do UOL, o empresário sofreu um ferimento na cabeça e teve R$3,5 milhões levados de sua casa, conforme declaração de um sobrinho à polícia.

O sobrinho em questão foi quem encontrou Carlos amarrado na garagem e já sem vida. Como foi registrado o roubo de R$3,5 milhões em espécie e de um veículo, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga se o caso foi um homicídio ou roubo seguido de morte.

Em declaração, o sobrinho do empresário relatou que chegou em casa perto das 20h15 e que não notou sinais de arrombamento ou de crime patrimonial. Após chamar pelo tio várias vezes e não ter resposta, ele optou por acionar a Polícia Militar.

Informações desencontradas

Segundo informações divulgadas pela reportagem, no local do crime foi encontrado um pedaço de madeira com manchas de sangue, que foi apreendido pela perícia como sendo a possível arma do crime.

O sobrinho da vítima revelou que um amigo do empresário disse à sua mãe que o homem não estava frequentando a igreja na semana anterior ao crime, o que fez o sobrinho tentar entrar em contato com ele.

Quando não teve retorno, ele foi até a casa do tio na noite de ontem, dia 17 de julho. Ele conta que ainda foi abordado por um suposto amigo do tio que disse a ele que o homem teria vendido a casa e estava com “um bom dinheiro lá dentro”.

Carlos era viúvo há 3 anos e não tinha filhos. Segundo a polícia o empresário estava lidando com dívidas e possuía um carro da marca Hyundai, que está desaparecido. A informação foi confirmada por um vigia da rua, que revelou ter visto o empresário sair de casa com o carro na quinta-feira, dia 11 de julho, e retornar com o veículo.