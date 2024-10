Pedreiro é morto a tiros ao cobrar R$ 800 de serviço prestado a empresário, no ABC Paulista

O pedreiro Rodrigo Silva, de 38 anos, foi morto a tiros ao cobrar uma dívida do empresário José Mendes da Silva, de 47, em Diadema, no ABC Paulista. De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi até um depósito de construções para receber os R$ 800 devidos, mas lá discutiu com a esposa e uma filha do proprietário. O homem, que seria Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC), saiu armado do estabelecimento e atirou contra o rapaz, que não resistiu. O autor fugiu e ainda é procurado.

ANÚNCIO

O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (24), na Rua Carandá, no bairro Campanário. O boletim de ocorrência aponta que Rodrigo foi até o depósito para cobrar os R$ 800, mas foi recebido pela esposa e uma filha do empresário. Eles discutiram, quando o pedreiro teria pego um martelo e danificou diversos objetos da loja.

No meio da gritaria, José, que dormia em um dos cômodos do estabelecimento, acordou e já saiu armado. Ele atirou contra Rodrigo, que ainda tentou correr, mas morreu na frente do depósito de construções. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas a vítima já estava sem vida.

A Polícia Militar foi chamada, mas o empresário fugiu do local. A esposa e a filha dele foram até a delegacia e prestaram depoimento, mas não souberam precisar a localização de José. O homem continuava sendo procurado na manhã desta sexta-feira (25).

A defesa do empresário não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Já familiares do pedreiro lamentaram a morte dele. Em entrevista ao jornal “Diário do Grande ABC”, Donizete Felix, sobrinho de Rodrigo, disse que ele se mudou de Itapevi para São Paulo em busca de oportunidades, mas acabou morto.

“Estava no trabalho e fui avisado. Vim ver o que tinha acontecido. O pessoal falou que ele veio cobrar o patrão dele, que estava devendo. Acabou se alterando no local, quebrou algumas coisas. O cara, pelo jeito, ficou acuado, pegou a arma, não pensou duas vezes e tirou a vida dele”, disse o sobrinho.