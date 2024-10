Partido de Kassab, PSD se sagra campeão das eleições em São Paulo

Terminadas oficialmente as eleições municipais de 2024, um político certamente foi dormir sorrindo: Gilberto Kassab, criador do PSD, em 2011. Sua legenda foi a que mais cresceu neste pleito no estado de São Paulo em relação a 2020, com o maior número de prefeitos eleitos.

Foram 206 prefeitos entre os 645 municípios paulistas, seguido pelo PL do ex-presidente Jair Bolsonaro, com 104 prefeituras, e o Republicanos do governador Tarcísio de Freitas, com 84.

O MDB, que historicamente vencia o maior número de prefeituras pelo Brasil, passou a ocupar apenas a quarta posição no ranking partidário da eleição municipal deste ano em São Paulo.

O PSDB, na eleição de 2020, foi a sigla com o maior número de prefeitos eleitos (173) e neste ano perdeu 152, restando apenas 21 em 2024.

O PT ficou com o mesmo número de prefeituras eleitas em 2020: quatro. Mesmo perdendo Diadema, que era considerada uma de suas fortalezas políticas.

Neste ano, o partido de Lula elegeu prefeitos nas seguintes cidades: Mauá, Santa Lúcia, Matão e Lucianópolis.

A quantidade de cidades que o PT governará no estado é a mesma de partidos como Novo, PDT e Solidariedade.

O Partido Verde fez apenas uma das 645 cadeiras de prefeito disputadas neste ano.

Segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ao menos 22 das 645 cidades paulistas ainda estão com o resultado eleitoral sub judice.