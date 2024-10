Eleições SP: grupo é flagrado cometendo crime de boca urna próximo ao posto de votação de Nunes

Neste domingo (27) de eleição em SP, um grupo de cerca de 10 pessoas foi flagrado cometendo crime de boca de urna na porta do colégio Dom Duarte Leopoldo e Silva, local de votação do atual prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB). O movimento foi registrado pela repórter Juliana Cruz, do Terra, com pessoas portando bandeiras e gritando slogans de apoio ao candidato.

A situação, podendo ser classificada como crime de boca de urna, foi reportada à Justiça Eleitoral, que enviou uma juíza ao local, levando o grupo a se dispersar.

Emerson Carlos Ferreira, coordenador da Justiça Eleitoral, confirmou o crime e explicou que a Polícia Militar poderia ter atuado no momento, mas geralmente espera por uma denúncia do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP).

Em nota, o TRE-SP destacou que a legislação permite manifestações individuais e silenciosas, mas não aglomerações ou ações ruidosas que caracterizem boca de urna. O crime pode resultar em detenção de 6 meses a 1 ano e multas significativas.

“Também pode ser caracterizada como boca de urna a manifestação ruidosa ou coletiva, a abordagem, aliciamento e utilização de métodos de persuasão ou convencimento do eleitorado, bem como a distribuição de camiseta”, desse o órgão.

A equipe de Ricardo Nunes negou vínculo com o grupo e, em coletiva, o prefeito reconheceu que infrações desse tipo são comuns em eleições, mas enfatizou a necessidade de respeitar a legislação.

“Está correto [se foi crime], a gente precisa [respeitar] a legislação, mas isso é comum de toda eleição”, disse.

Nunes comparece a posto de votação nesta manhã (27)

O atual prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), votou na manhã deste domingo (27) na Escola Estadual Dom Duarte Leopoldo e Silva, na no bairro do Socorro, Zona Sul de São Paulo. À imprensa, afirmou que se sente otimista em relação ao resultado das urnas.

“A expectativa é boa, muito otimista, mas lógico que tem que esperar o resultado, esperar que as urnas consagrarem o novo prefeito, nosso projeto, nosso trabalho. Muito, muito otimista”, disse ele.

