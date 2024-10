Boulos rebate fala de de Tarcisio sobre ‘salve’ de PCC que orienta votação em SP: “Declaração irresponsável e mentirosa”

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) revelou neste domingo (27) que foi interceptado um suposto “salve” do Primeiro Comando da Capital (PCC) com orientações de voto em favor de Guilherme Boulos, candidato do PSol à prefeitura de São Paulo.

Mais tarde, Boulos rebateu a declaração do governador, acusando sua fala como “grave” e “sem provas”. Segundo ele, em um vídeo compartilhado em suas redes sociais, a acusação é semelhante ao laudo falso sobre uso de drogas utilizado por Marçal (PRTB) no primeiro turno, a fim de prejudicá-lo.

“É uma coisa inacreditável o que está acontecendo, neste momento, em São Paulo, para tentar influenciar as eleições. Para, mais uma vez, como fizemos na campanha toda, tentar botar medo nas pessoas”, desabafou Boulos.

Boulos ainda acusou Tarcísio de fazer “uma declaração irresponsável e mentirosa, ao lado do seu candidato”. Segundo ele, seu jurídico foi acionado para lidar com as acusações.

