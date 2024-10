Ranking revela que melhores universidades do Brasil estão em São Paulo; veja quais são

Duas universidades do estado de São Paulo estão no topo da lista de melhores do país, segundo o Ranking Universitário da Folha (RUF) 2024. O ranking, divulgado no último dia 21 de outubro pelo jornal Folha de S.Paulo, voltou a listar a Universidade de São Paulo (USP) como a melhor universidade do país. Vale lembrar que é o quarto ano seguido que a instituição vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SCIT) do Estado fica na primeira colocação.

ANÚNCIO

Leia também:

Dentre os critérios considerados pelo RUF, a USP foi considerada como a melhor universidade em quatro de cinco indicadores, seguida de perto pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), que ocupa a segunda colocação. Por sua vez, a Universidade Estadual Paulista (Unesp), segue na sexta posição do ranking.

USP lidera em 33 carreiras

Conforme informações da Agência SP, a USP ficou com a melhor classificação geral, liderando em 33 das 40 carreiras avaliadas pelo ranking. Entre os cursos em que a Universidade de São Paulo é líder destacam-se os de Direito, Administração e Psicologia.

Ao todo, foram avaliadas 203 instituições públicas e particulares de todo o Brasil, considerando as carreiras de maior demanda entre os estudantes. Com indicadores foram consideradas questões referentes ao ensino, pesquisa, mercado de trabalho, inovação e internacionalização. O único indicador no qual a USP segue atrás da Unicamp é justamente o de ensino.

Para Vahan Agopyan, secretário da SCTI, o coletivo de atributos das universidades paulistas faz com que os alunos se mantenham mais interessados e compromissados com os estudos, ajudando a manter a relevância das instituições de ensino do estado.

“O trabalho em equipe de profissionais dedicados, principalmente docentes muito qualificados, em um ambiente de pesquisa internacional, torna os alunos mais interessados e compromissados nas universidades públicas paulistas, fazendo com que, mais uma vez, estejamos liderando essa relevante classificação. Nossa missão é continuar o esforço na direção de promover excelência no ensino superior gratuito oferecido no âmbito do Estado de São Paulo”.