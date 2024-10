Enem 2024: Confira dicas que podem ajudar na preparação para as provas

Após um ano de preparação os candidatos que irão realizar as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 estão há alguns dias do primeiro domingo de provas. Com data marcada para os dias 3 e 10 de novembro, o Enem 2024 é a porta de entrada para diversas universidades e oportunidades de estudo no ensino superior.

Para ajudar a amenizar os sentimentos de nervosismo e ansiedade que tomam conta dos candidatos nessa etapa da preparação, a Coordenadora de Soluções Pedagógicas da Mind Lab, Thaís Lenhardt, separou uma série de dicas que podem auxiliar os candidatos na preparação para as provas.

Organização e planejamento

A principal dica para essa etapa da preparação é manter a organização e traçar um bom planejamento de estudos, que pode fazer toda a diferença no desempenho durante a prova. “Divida o tempo de estudo por áreas de conhecimento e faça pausas para descanso. O equilíbrio é essencial”, afirma Thaís.

Outra boa técnica de planejamento é priorizar as matérias consideradas mais difíceis por cada candidato. Desta forma será possível realizar revisões mais focadas e que cubram tópicos recorrentes sobre o tema nas provas anteriores.

Assim como é importante se manter organizado na rotina de estudos, planejar e acompanhar os avanços também pode ser um grande diferencial. “Lembre-se de que o planejamento pode ser elaborado para um curto, médio ou longo prazo e deve passar por ajustes conforme os objetivos vão sendo alcançados ou novas lacunas vão sendo identificadas”.

Estratégias de estudo

Outro ponto importante citado pela especialista é o desenvolvimento de estratégias de estudo. Apesar do planejamento e organização ser algo particular para cada estudante, trocar informações e dicas de estudo com outros estudantes também pode ajudar a ajustar o foco na hora da preparação.

Uma boa tática também são as estratégias mnemônicas, técnicas que ajudam na memorização de fórmulas e conceitos complexos. “Uma delas é chamada de Acróstico e consiste em criar frases onde as primeiras letras de cada palavra correspondem àquilo que se deseja memorizar”. Outra opção é criar músicas, rimas, histórias ou acrônimos que ajudam na memorização de fórmulas e itens como as famílias da tabela periódica.

Estudar com base em provas anteriores também é uma boa forma de se preparar principalmente ao estilo de provas. “É uma oportunidade para calcular o tempo de resolução, principalmente classificando questões que exigem maior tempo de permanência, o que pode garantir mais organização e planejamento na hora da prova”, revela Thaís.

Foco na redação

Uma das partes mais relevantes da prova e que tem maior peso no resultado final do Enem é justamente uma das que representa mais problemas para os estudantes: a redação.

Para Thaís, é importante desenvolver uma prática constante da escrita, visto que isso ajuda a melhorar a argumentação, o desenvolvimento da estrutura e a coesão do texto.

Outro ponto chave é ficar atento a temas da atualidade, que podem ser escolhidos como escopo para a redação, e exercitar a elaboração da argumentação com base em dados, evitando afirmações baseadas no senso comum ou na opinião pessoal de cada candidato.

A tecnologia como aliada

Em declaração, Thaís ainda revela que a tecnologia pode ser uma grande aliada dos estudantes em todo processo de preparação, e principalmente nesta reta final. Aplicativos e plataformas de videoaula podem ajudar a complementar os estudos.

“A tecnologia oferece inúmeras oportunidades para personalizar a preparação. Hoje existem simulados, conteúdos interativos e revisões rápidas que podem ajudar muito”, finaliza.