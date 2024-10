Eleições municipais: posso votar sem cadastro biométrico?

O segundo turno das eleições municipais vai contemplar 18 municípios de São Paulo, programado para ocorrer no domingo de amanhã (26). Para quem não conta com o cadastro biométrico, o voto pode ser efetuado tranquilamente desde que o título de eleitor esteja regularizado.

Para quem não tem biometria, basta apresentar um documento oficial com foto. Eleitores e eleitoras que têm biometria coletada poderão liberar a urna com a impressão digital.

Mesmo quem não fez a coleta dos dados biométricos em um cartório eleitoral poderá ser habilitado por meio da digital. Isso porque a Justiça Eleitoral firmou convênio com outros órgãos de identificação (IIRGD e Detran) para importar a biometria de mais de 4 milhões de pessoas para o sistema de votação, permitindo que esse grupo vote com a identificação biométrica.

No 1º turno, 2.363.547 de eleitoras e eleitores tiveram suas biometrias validadas no momento do voto. Segundo o TRE-SP, os dados serão incluídos no cadastro eleitoral quando possível.

Tome nota: é preciso levar documento oficial com foto, checar local de votação e seção eleitoral, além de fazer uma colinha com os números das candidaturas; horário da votação é das 8h às 17h.

