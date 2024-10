Eleições 2º turno: descubra como consultar seu local de votação

Em torno de 15,6 milhões de eleitores de 18 municípios paulistas se mobilizam para as eleições deste domingo (27). A escolha dos candidatos será crucial para definir quem assumirá o Executivo municipal em janeiro de 2025.

ANÚNCIO

Para cumprir com o dever de cidadão, é importante estar ciente das zonas e seções eleitorais, a fim de votar com tranquilidade.

Você pode fazer a consulta ao local de votação na página de Autoatendimento Eleitoral (clicando na opção 8 e digitando o número do título, CPF ou o nome, além da data de nascimento e do nome da mãe) ou no aplicativo e-Título (disponível na opção “Onde votar”, situada na barra no fim da tela).

Só será possível baixar ou atualizar a versão digital do e-Título nas lojas de aplicativos Google Play ou App Store até o sábado (26), véspera da votação. É importante que o eleitor conheça o número da sua seção eleitoral.

Leia mais:

Tome nota: é preciso levar documento oficial com foto, checar local de votação e seção eleitoral, além de fazer uma colinha com os números das candidaturas; horário da votação é das 8h às 17h.