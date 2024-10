Bombeiros seguem em busca por motoboy arrastado por correnteza em SP; família diz que ele foi empurrado

Weverton da Silva, motoboy de 38 anos, caiu em um córrego em Jandira, na Grande São Paulo, e foi arrastado pela correnteza na noite da última quarta-feira (23) durante as fortes chuvas. Pela quarto dia consecutivo, nesta sábado (26), o Corpo de Bombeiros se mobilizou para tentar encontrá-lo por volta das 7h, segundo informações do portal g1.

O motoboy desapareceu ao cair em um córrego e foi arrastado pela correnteza quando passava perto da Rua 15 de Novembro. De acordo com a família do rapaz, seu acidente foi causado por outra pessoa durante uma discussão.

À TV Globo, o irmão de Weverton relatou ter visto o irmão cair:

“Quando ouvi a discussão, abri a janela. Nessa que eu abri a janela, ele caiu pra trás. Eu vi ele caindo pra trás. Aí eu pulei atrás, pra poder ver se podia resgatar ele, mas não consegui. A água me levou também”, disse o irmão, o ajudante-geral Wanderson Silva.

Segundo ele, que ficou machucado ao tentar resgatar o irmão, os vizinhos o ajudaram a sair do córrego ao lado de um amigo, que também pulou para salvar Weverton.

“O pessoal que me ajudou, ainda, a sair da água lá. Aí não consegui pegar ele [Weverton], não”, contou Wanderson.

Jovem desaparecida na enxurrada falava com a mãe antes do acidente

Familiares de Sara Gabrielli de Souza Silva revelaram que a jovem de 18 anos falava com a mãe no telefone momentos antes de desaparecer. Ela foi arrastada por uma enxurrada na noite de quinta-feira (24) durante as chuvas que atingiram a região de Campinas, no interior de São Paulo. Até o momento, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil seguem realizando buscas pela jovem, mas não obtiveram sucesso.

