Eleições municipais 2024: saiba quais os documentos necessários para a votação

A fim de se preparar para cumprir com o dever de cidadão no domingo de amanhã (26), cidadãos das 18 cidades de São Paulo com segundo turno devem estar munidos de documentação no dia do voto.

De acordo com o TRE-SP, basta apenas um documento oficial com foto ou apenas o aplicativo e-Título.

Contudo, para se identificar apenas com o e-Título, é necessário que o app mostre a foto da eleitora ou do eleitor, o que só ocorre se a pessoa já tiver realizado o cadastramento biométrico. Caso não tenha foto no seu perfil no aplicativo, é possível votar com outros documentos com foto.

Você pode votar com o RG, passaporte, certificado de reservista, carteira de trabalho ou de categoria profissional reconhecida por lei ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Os documentos digitais (RG e CNH) também são aceitos.

Tome nota: é preciso levar documento oficial com foto, checar local de votação e seção eleitoral, além de fazer uma colinha com os números das candidaturas; horário da votação é das 8h às 17h.