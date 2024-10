Número de imóveis sem energia na Grande SP sobe para 74 mil

A Enel divulgou às 8h30 uma atualização dos imóveis afetados por queda de energia na Grande São Paulo. Por conta da chuva que caiu na madrugada desta sexta (25), mais o acumulado de quinta (24) à noite, subiu para 74.050 o número de clientes sem energia elétrica nesta manhã.

ANÚNCIO

A cidade mais afetada pela falta de energia é a capital paulista, com 51.835 imóveis sem luz, seguida por Santo André, com 3.957 endereços afetados e Embu, com 2.603.

Leia mais:

Frente fria traz mais chuva à Grande São Paulo nesta sexta

Segundo a concessionária, “o número de imóveis sem energia elétrica na Região Metropolitana de São Paulo representa apenas 0.89% dos 8,2 milhões de clientes na área de atuação” da empresa.

Nas próximas horas, o tempo seguirá instável, e há condições de rajadas de vento de até 70 km/h para a Região Metropolitana de São Paulo e na Baixada Santista. Recomenda-se atenção em áreas mais vulneráveis.