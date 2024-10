Frente fria traz mais chuva para a Grande São Paulo nesta sexta-feira

Com o ciclone extratropical se afastando para a costa do Rio Grande do Sul, a frente fria formada sobre o sul do Brasil se desloca para a região Sudeste, trazendo fortes pancadas de chuvas para São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo nesta sexta-feira.

Nas regiões leste, central e oeste do estado de São Paulo, de acordo com o Climatempo, há previsão de ventos fortes que podem chegar a 90 km/h e o tempo chuvoso deve avançar pelo fim de semana, com acumulados que podem chegar a 70 mm na Capital e interior do estado.

A frente fria também deve derrubar a temperatura de hoje até domingo na cidade de São Paulo. De acordo com a Climatempo, a máxima nesta sexta-feira é de 28º C, no sábado 26º C e no domingo a temperatura cai ainda mais, com os termômetros marcando 19º C no período mais quente do dia.

No litoral de São Paulo, além das chuvas o mar fica agitado e com ventanias intensas em função do ciclone em alto mar e a Marinha emitiu um comunicado para que pescadores e donos de embarcações confiram a situação do tempo antes de irem para o mar.

O Instituto Nacional de Meteorologia mantém alerta laranja, de perigo para temporais em todo o estado de São Paulo nesta sexta-feira.

APAGÃO EM SP

A forte chuva que caiu sobre a cidade de São Paulo nesta quinta-feira deixou mais de 30 mil residências sem energia elétrica. Faltou luz também nas cidades de Diadema, Embu, Itapecerica da Serra e São Bernardo. Ao todo, na região metropolitana de São Paulo, 46.644 imóveis ficaram sem energia em função das chuvas, segundo dados da Enel.