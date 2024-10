São Paulo decreta estado de atenção para alagamento mais uma vez para a noite desta quinta-feira (24)

São Paulo enfrenta dia nublado e com chuva

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) decretou por mais um dia um estado de atenção para alagamentos na cidade de São Paulo, na noite desta quinta-feira (24), em decorrência das fortes chuvas. Cerca de 36 mil casas permaneciam sem luz até às 21h na capital paulista.

O alerta tem como foco as zonas norte, sul, leste, oeste e região central, com o nível de chuva classificado como moderado. Durante a noite a chuva pode trazer rajadas de vento e descargas elétricas.

“A chuva se intensificou nas cidades próximas à Grande São Paulo onde já há registro de chuva com moderada intensidade. Dentro da cidade de São Paulo a precipitação ocorre de forma moderada e generalizada. Durante a noite o tempo segue instável e na ocasião da chuva pode ocorrer rajadas de vento e descargas elétricas”, diz o site do CGE.

As medidas de segurança são as mesmas fornecidas pelo órgão da prefeitura

Chuva para os próximos dias

Segundo o CGE, os próximos dias poderão ser carregados de chuvas generalizadas e intensas rajas de ventos, em decorrência de uma frente fria. Para a sexta-feira (25), haverá sol entre nuvens e tempo abafado, com termômetros variando entre mínimas de 21°C e máximas de 29°C.

“A propagação da frente fria aumenta a nebulosidade e provoca chuvas na forma de pancadas que devem ganhar força durante a tarde. Alerta-se para pontos de até forte intensidade com raios e rajadas de vento que podem superar os 70Km/h, o que mantém elevado o risco para alagamentos, queda de árvores e deslizamentos de terra”, diz o CGE.

Para o sábado (25), o dia começará nebuloso e chuvas deverão enfraquecer ao longo do dia. Conforme o CGE, “os ventos passam a soprar do quadrante sul e causam declínio das temperaturas, com máximas que não devem superar os 24°C e mínimas em torno dos 18°C previstas para o período da noite.”