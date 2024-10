Conheça as principais teorias conspiratórias sobre o acidente de Lula

Lula em reunião com assessores no Palácio do Alvorado no dia 21; o acidente foi no dia 19

Esqueça as notas oficiais, entrevistas de médicos e frases do próprio presidente Lula sobre o acidente doméstico que sofreu na noite de sábado (19), no Palácio do Alvorado, enquanto estava no banheiro – ele caiu de um banquinho, bateu a região da nunca, sofreu um traumatismo craniano e um sangramento intracraniano. Pelo menos isso é o que tem noticiado a imprensa séria. Já se você é adepto de teorias conspiratórias, é melhor partir direto para as redes sociais e conhecer as melhores versões sobre “a verdade sobre a queda de Lula”, veiculadas especialmente por adeptos da direita.

Há teorias conspiratórias para todos os gostos. De textos curtos soltando insinuações no ar a vídeos com mais de uma hora de duração, em que até videntes são sacadas para convencer. A decoração do banheiro do Alvorada chega a ser questionada. Não, Lula não pode sentar num banquinho, na versão dos conspiradores de plantão.

Uma teoria básica é de que Lula estaria bêbado. Há décadas circulam boatos de que o atual presidente é adepto de uma boa cachaça. Dizem também que ele descobriu uma traição da atual esposa, Janja, que os dois brigaram e ele, aos 78 anos, teria levado a pior. Imagens de jumentos caindo em geral pipocam entre os memes.

Mas, com muita seriedade, muitos “patriotas” defendem que o verdadeiro Luís Inácio Lula da Silva morreu em novembro de 2022, em Trancoso, na Bahia, e que em seu lugar foi colocado não um, mas de três a cinco sósias. Todos agentes da CIA (o serviço secreto americano), para “colocar de vez o Brasil aos pés do país do norte”.

O sósia que sofreu o acidente – que em si é muito questionado em detalhes por “médicos de plantão” – seria o último, e a morte de Lula seria anunciada oficialmente na próxima segunda-feira (28), exatamente para não atrapalhar o segundo turno das eleições, que ocorrem domingo (27).

O velório seria realizado na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, mesmo local onde teria ocorrido o “falso velório” de sua ex-esposa Marisa Letícia, que na verdade não morreu em fevereiro de 2017, e hoje vive feliz, “cheia de plásticas”, em seu refúgio no exterior. Há até fotos do suposto corpo do sósia de Lula no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília. Três ortopedistas do hospital teriam sido mortos em queima de arquivo.

Também há a teoria da máscara e dos humanoides. Vídeos mostram disfarces para o rosto, mãos e outras partes do corpo, que realmente beiram a perfeição. Mas a CIA é realmente competente em produzir “cópias” que têm a mesma voz, falam sobre os mesmos assuntos há décadas e escapam ao olhar atento de amigos de longa data. Esses americanos....

Aliás, a história dos sósias também se repete com outro petista, José Dirceu. Dizem que para ele o “galo também cantou”.

“A notícia vai tomar conta das mídias tendenciosas pois o mundo precisa saber que não serão mais enganados por um sósia”, proclama uma apaixonada usuária do X.

“Como esse cara, que compra móveis caríssimos para o Palácio do Alvorada, usa um banquinho de plástico? Ele, que é membro honorário do Hamas e do Hezbollah, está provavelmente num boxe, numa altura de 1,40m no máximo. E não há quina em um boxe. Se cair no chão, é muito mais fácil cair sentado e machucar um fêmur, uma clavícula. Ele consegue cair de cabeça com um corte profundo na nunca, um traumatismo craniano, um sangramento? Será que estão tentando atacar o Lula? Estão tentando eliminá-lo? Isso parece a história mal contada da cirurgia de quadril em que no outro dia ele apareceu andando! Tá muito esquisito. E chamam o Dr. Kalil, que é cardiologista! Se eu bato a cabeça eu chamo um neurocirurgião. Será que o Lula está fugindo da viagem da Rússia (encontro dos Brics)?”, defendeu Olimpio Araújo Junior, do Mundo Polarizado News.

E eis que surge o vídeo de uma vidente, que previu uma traição da Janja, que Lula teria um acidente doméstico, que ele morreria antes de terminar o mandato. E que isso aconteceria no dia 28 de outubro de 2024, um dia depois do segundo turno das eleições. “Será que o Lula vai aparecer?”, pergunta o blogueiro.

O encontro dos Brics também figura entre as teorias conspiratórias. Lula teria inventado o acidente para não comparecer à Rússia e evitar Nicolás Maduro, autoproclamado presidente da Venezuela. O país sul-americano, que pretendia entrar para o clube de países emergentes mas foi barrado pelo Brasil teria “ameaçado contar toda a verdade sobre a eleição fraudada de Lula e quem ele realmente é”, garantem os conspiradores.

Além disso, Vladimir Putin e Xi Jinping, respectivamente líderes russo e chinês, teriam acertado com Maduro o reconhecimento de seu mandato, algo que também contraria os interesses de Lula. “Lula não é Lula”, garantem muitos dos inspirados adeptos de teorias da conspiração.

Agora é esperar e aguardar os próximos acontecimentos. Estará certo o jornalismo que apura as informações com seriedade ou os criativos usuários das redes sociais?