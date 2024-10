Sem a presença de Lula, campanha de Boulos terá que se contentar com vídeo gravado ou live

A campanha do deputado Guilherme Boulos (Psol) não poderá contar com a participação de seu ‘pé de coelho’ na reta final de sua campanha para a Prefeitura de São Paulo. O presidente Lula, por decisão médica, não deverá vir a São Paulo neste final de semana ou a qualquer outro lugar, por enquanto, já que os médicos desaconselharam que ele viajasse de avião.

Boulos e seus marqueteiros esperavam contar com o presidente para fazer uma caminhada pelos principais bairros de São Paulo, e com isso arrecadar mais alguns votos e, principalmente, diminuir a rejeição dos eleitores ao candidato da esquerda. O presidente também não comparecerá a São Bernardo para votar neste domingo.

Entretanto, Lula deve gravar um vídeo ou fazer uma live que será usado pela campanha de seu pupilo em suas últimas visitas e aparições no horário eleitoral. A partir de sábado, a publicidade está proibida em TVs, internet e carros de sons.

Desde que se acidentou, Lula tem evitado as viagens protocolares e está despachando do Palácio da Alvorada, onde mora, e não do Palácio do Planalto, como é de praxe. Lula sofreu um ‘acidente doméstico’ no banheiro da residência e bateu a cabeça com gravidade, sofrendo um corte na parte posterior da cabeça e tendo que levar pontos. Desde então ele tem passado por uma bateria de exames para averiguar qualquer dano colateral na cabeça.

Ontem a primeira-dama Janja da Silva disse que Lula estava bem e que os exames eram apenas rotina.

NUNES X BOULOS

Sem poder contar com o apoio de um de seus principais cabos eleitorais, cabe ao deputado Guilherme Boulos a tarefa de ir para o tudo ou nada, já que as pesquisas são pelo menos 12 pontos de diferença entre ele e seu adversário, Ricardo Nunes (MDB).

Amanhã os dois candidatos devem participar do último debate na cidade de São Paulo antes do segundo turno, no domingo, e talvez essa seja a última chance para Boulos tentar virar a mesa, se é que isso ainda é possível.