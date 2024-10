Preso após ser acusado de estupro no Chile, Valdivia é denunciado por uma segunda vítima

Jorge Valdivia, ex-jogador chileno de 41 anos, foi preso no Chile sob suspeita de estupro nesta terça-feira (22). Segundo informações do Ministério Público do Chile, o ex-atleta, já detido, foi denunciado nesta quarta-feira (23) por uma outra vítima pelo mesmo crime.

“Confirmamos que ontem foi apresentada nova denúncia contra Jorge Valdivia pelo crime de estupro. Não daremos mais informações para proteger a vítima”, diz a nota, esclarecendo que o suposto crime ocorreu em 18 de outubro.

Primeira denúncia

Valdivia foi detido após uma denúncia de estupro, que teria acontedico no último domingo (20) depois de um jantar. A vítima revelou à polícia que não se lembrava de nada depois de beber durante o evento.

No dia seguinte, Valdivia teria contado a ela que os dois tiveram relações sexuais. Após ser detido, o ex-jogador negou ter agredido a vítima sexualmente.

Sob prisão preventiva de 90 dias em Rancagua, no Chile, o atleta pode ser condenado a até 15 anos de prisão caso a justiça o declare culpado. Valdivia é conhecido por suas duas passagens pelo Palmeiras e, atualmente, é comentarista esportivo.