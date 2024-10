Mega-Sena: prêmio acumulado em mais de R$ 48 milhões pode ser seu; confira o resultado

Será que você é o sortudo da vez? Caso tenha acertado os seis números do concurso 2788 da Mega-Sena, vai embolsar um dos maiores prêmios do ano sorteados pela Caixa Econômica Federal, que já acumula mais de R$ 48 milhões.

Caso um apostador ganhe o prêmio, poderá aplicar todo o dinheiro na poupança, recebendo quase R$ 300 mil de juros no primeiro mês e sem movimentação. Os resultados podem acabar surpreendendo!

Confira os números sorteados nesta terça-feira (22):

37 - 39 - 47 - 56 - 52 - 23

O sorteio foi realizado a partir das 20h desta terça-feira (22) no Espaço da Sorte, que fica em São Paulo. Todos os sorteios da Caixa são transmitidos em tempo real pelos canais do banco no Facebook e no Youtube.

